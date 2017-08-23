أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صهر ترامب يصل القاهرة بعد ساعات من وقف المساعدات الأمريكية

Google+ Print
صهر ترامب يصل القاهرة بعد ساعات من وقف المساعدات الأمريكية صهر ترامب يصل القاهرة بعد ساعات من وقف المساعدات الأمريكية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، لمناقشة احتمالية استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتضمن الوفد الأمريكي مبعوث المفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، ونائب مستشار الأمن القومي دينا باول.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن كوشنر، سوف يلتقي مسئولين مصريين منهم الوزير سامح شكري.

شاهد أيضا

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اجتمع، أمس الثلاثاء، مع جاريد كوشنر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد .

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، كما وافق الجانبان على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط وما وراءه.

وتأتي زيارة كوشنر، بعد أن قامت إدارة ترامب بوقف ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وتأجيل صرف ما يقرب من 200 مليون دولار في التمويل العسكري، في انتظار تحسينات في ملف حقوق الإنسان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

ترامب يدافع عن استخدامه لـ"تويتر" .. ويؤكد: ألقى معاملة غير عادلة من الإعلام

ترامب يدافع عن استخدامه لـ"تويتر" .. ويؤكد: ألقى معاملة غير عادلة من الإعلام

ترامب: حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي "منصة هائلة"

ترامب: حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي "منصة هائلة"

ترامب: نهاية "خلافة" تنظيم داعش باتت وشيكة

ترامب: نهاية "خلافة" تنظيم داعش باتت وشيكة