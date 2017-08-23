صهر ترامب يصل القاهرة بعد ساعات من وقف المساعدات الأمريكية

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قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وصل إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، لمناقشة احتمالية استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتضمن الوفد الأمريكي مبعوث المفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، ونائب مستشار الأمن القومي دينا باول.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن كوشنر، سوف يلتقي مسئولين مصريين منهم الوزير سامح شكري.

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يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اجتمع، أمس الثلاثاء، مع جاريد كوشنر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما بتعزيز علاقتهما وتعاونهما الوثيق، كما وافق الجانبان على دعم توجههما الهادف لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحقيق أمن واستقرار وازدهار الشرق الأوسط وما وراءه.

وتأتي زيارة كوشنر، بعد أن قامت إدارة ترامب بوقف ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر وتأجيل صرف ما يقرب من 200 مليون دولار في التمويل العسكري، في انتظار تحسينات في ملف حقوق الإنسان.