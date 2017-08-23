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مصر تعلق على قرار واشنطن بتخفيض المساعدات للقاهرة

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مصر تعلق على قرار واشنطن بتخفيض المساعدات للقاهرة مصر تعلق على قرار واشنطن بتخفيض المساعدات للقاهرة

التحرير

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أعربت ، عن أسفها، لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بتخفيض بعض المبالغ المخصصة، في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للقاهرة، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن الخارجية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصرى وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.

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وأكدت الخارجية "تتطلع مصر لتعامل الإدارة الأمريكية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين، والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دوما على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل".

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التحرير

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