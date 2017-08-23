السياسة وضياع الأسورة| السعودية: تجنب هذه «المحظورات» في الحج

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أصدرت وزارة الحج السعودية، قائمة بالمحظورات الواجب مراعاتها من جانب الحجاج الوافدين من شتى أنحاء العالم، خلال موسم الحج الحالي، وتسلمت وزارة السياحة المصرية وغرفة شركات السياحة، منشورا رسميا حول التعليمات الجديدة، بينما أعلنت وزارة السياحة حالة الطوارئ الممتدة حتى انتهاء موسم الحج، وعودة آخر الأفواج المصرية من المملكة.

وزارة الحج السعودية حذرت من الحديث في السياسة، مطالبة الحجاج بالابتعاد تماما عن النعرات السياسية والطائفية، والتركيز فقط على أداء المناسك، وفقا لما حدده الشرع، واستغلال فترة الوجود بالأراضي المقدسة في التقرب إلى الله، مشيرة إلى أن عقوبات صارمة تنتظر من يثير الفتن، سواء السياسية أو الدينية والطائفية.

بينما أعلنت المؤسسة الأهلية السعودية لمطوفي الحج، عن الأوقات المحظورة لرمي الجمرات، والتي يجب أن يتجنبها الحجاج، مشددة على أهمية الالتزام ببرامج التفويج المبلّغة من قِبل مكاتب الخدمة الميدانية، والالتزام بعدم الخروج لرمي الجمرات حتى يتم السماح من قِبل مسئولى التفويج.

حددت المؤسسة الأوقات المحظورة لرمي الجمرات في:

اليوم العاشر من ذى الحجة: من 6 صباحًا إلى 10.30 صباحًا.

اليوم الحادى عشر من ذى الحجة: من 2:00 ظهرًا إلى 6 مساء.

اليوم الثانى عشر من ذى الحجة: 10:30 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا.

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أما غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، فقد أكدت تلقيها خطابا من وزارة السياحة، طالبت خلاله الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج، بالالتزام بتعليمات المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، والتي تضمنت توقيتات رمي الجمرات، وضرورة تزويد كل حاج بأسورة المعصم الحاملة لكل بياناته وبيانات شركة السياحة المسافر عن طريقها للطوارئ، مع عدم نزعها لحين مغادرته الأراضى السعودية، وكذا وضع ملصق خارجي على جواز السفر يتضمن مؤسسة الطوافة التى تتولى خدمته، ومجموعة الخدمة الميدانية، وعنوان السكن بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لسهولة معرفة بيانات الحاج عندما يضل عن مقر سكنه أو تعرضه لظرف طارئ.

وطالبت المؤسسة في خطاب لوزارة السياحة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بأحجام وأوزان أمتعة الحجاج، وهى: استخدام حقائب الأمتعة المسطحة ومن الأنواع المتعارف عليها، وتجنب استخدام الحقائب القماشية الخفيفة والأكياس في لف الأمتعة داخل الأقمشة، وذلك تجنبا للأعطال بأنظمة مناولة الأمتعة، وألا يتجاوز وزن كل حقيبة 32 كجم، وتدوين المعلومات الضرورية للحاج على كل قطعة من الأمتعة.

وكانت لجنة الإشراف والمتابعة التابعة لوزارة السياحة، قد تسلمت الأحد مهام رعاية الحجاج المصريين من بعثة المعاينات، التي انتهت من معاينة أماكن السكن وخدمات الطوافة، كما أعلنت وزارة السياحة توفير ٣٥ عيادة للبعثة الطبية بكل من مكة والمدينة المنورة للتدخل في حالة ظهور حالات طارئة، وتضم البعثة الطبية الدكتور أحمد الأنصارى رئيسا، والدكتور رامي الناظر نائبا، والدكتور عمرو قنديل رئيس لجنة الطب الوقائي.

وطالبت الوزارة في بيان لها، الشركات السياحية بالتنبيه على المشرفين بضرورة أن تكون صورة جوازات الحجاج مع مشرف المجموعة حتى يتمكن الحاج في حالة حدوث مكروه الاتصال بأرقام الطوارئ المعلنة من قبل الوزارة، بينما أعلنت غرفة الشركات السياحية عن التعاقد مع إحدى شركات التأمين المصرية لتوفير الرعاية الصحية للحجاج بما شمله من العلاج وحالات الإخلاء الطبي للحجاج بالمملكة السعودية ومنطقة العقبة بالأردن.