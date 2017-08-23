دعوى تطالب شركة "عمر أفندي" بسداد مديونية 100 ألف جنيه 11:10 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

محكمة جنوب القاهرة

كتب – محمود السعيد:أقام ماهر عبد العزيز شحاتة، دعوى مدنية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد رئيس مجلس ادارة شركة عمر أفندي، ورئيس القطاع المالي بالشركة، ورئيس الحسابات، يطالب فيها بسداد مديونيات الشركة وإلغاء العقود المبرمة بينهما.وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامت دعوى تطالب بإلزامهم بسداد مبلغ يصل لمائة ألف جنيه، قيمة فواتير متعلقة بمبيعات الطالب في شركة عمر أفندي، بالإضافة لإلزامهم بالفوائد القانونية المنصوص عليها، بواقع 4٪.وقالت الدعوى أن الطالب يقوم بتوريد بضاعة عبارة عن موبيليا بأنواعها، للمدعي عليهم بصفتهم، وكان المدعي عليهم قد تأخروا عن سداد 8 فواتير بقيمة مبالغ تصل مائة ألف جنيه، وقد باءت جميع المحاولات بالفشل، للحصول على مبالغ المطالبة مما حدا بالمدعي إقامة تلك الدعوى بغية الحكم له.

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