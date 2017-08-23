أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

دعوى تطالب شركة "عمر أفندي" بسداد مديونية 100 ألف جنيه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دعوى تطالب شركة "عمر أفندي" بسداد مديونية 100 ألف جنيه

11:10 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

محكمة جنوب القاهرة

كتب – محمود السعيد:أقام ماهر عبد العزيز شحاتة، دعوى مدنية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد رئيس مجلس ادارة شركة عمر أفندي، ورئيس القطاع المالي بالشركة، ورئيس الحسابات، يطالب فيها بسداد مديونيات الشركة وإلغاء العقود المبرمة بينهما.وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعية أقامت دعوى تطالب بإلزامهم بسداد مبلغ يصل لمائة ألف جنيه، قيمة فواتير متعلقة بمبيعات الطالب في شركة عمر أفندي، بالإضافة لإلزامهم بالفوائد القانونية المنصوص عليها، بواقع 4٪.وقالت الدعوى أن الطالب يقوم بتوريد بضاعة عبارة عن موبيليا بأنواعها، للمدعي عليهم بصفتهم، وكان المدعي عليهم قد تأخروا عن سداد 8 فواتير بقيمة مبالغ تصل مائة ألف جنيه، وقد باءت جميع المحاولات بالفشل، للحصول على مبالغ المطالبة مما حدا بالمدعي إقامة تلك الدعوى بغية الحكم له.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التعويضات" تُلزم محافظ القاهرة بدفع 3 مليون و730 ألف قيمة أرض ورثة

    أخبار

  • التحقيقات في مقتل طفلة بمنشأة ناصر: الأم اكتشفت علاقتها الغرامية مع

    أخبار

  • تجديد حبس 3 متهمين 15 يوماً بتهمة بيع "ملابس عسكرية" بدون ترخيص

    أخبار

  • رفض استئناف شرطي على حبسه بتهمة تهريب رجل أعمال

    أخبار

إعلان

ce7faa2e37.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم