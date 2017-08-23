خطب ابنة فنانة شهيرة وفاجأ الجمهور بصوته.. محطات في حياة «محمد الشرنوبي»

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تصدر الفنان الشاب "محمد الشرنوبي" حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلوله ضيفًا، أمس الثلاثاء، على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" عبر فضائية CBC، وأدلى بعدد من التفاصيل والتصريحات المثيرة، التي كان من أبرزها عدم رضاه عن دوره في مسلسل "لا تطفىء الشمس" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، حتى الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، وفي تصوير الحلقة الأخيرة جاءته فكرة آداء أغنية "أنا لحبيبي" للفنانة فيروز، والتي أصبحت أشهر أغنية في مسلسلات رمضان.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يبهر فيها "الشرنوبي" جمهوره بصوته العذب، حيث أنه شارك سابقًا في مسلسل "أفراح القبة"، وأدى من خلاله أغنية "هو صحيح الهوى غلاب" لأم كلثوم، وظهر مرة سابقة أيضًا في برنامج "صاحبة السعادة" وأدى أغنية «عارفة».

في وسط ذلك لم يتعرف الكثيرين عن الفنان محمد الشرنوبي، ونرصد ذلك خلال التقرير التالى بعض المعلومات عنه..

بشكل مفاجئ أعلن الفنان محمد الشرنوبي خطبته على الفنانة "لما كتكت" ابنة الفنانة أمل رزق، وذلك في حفل عائلي اقتصر على أفراد العائلتين فقط، في بداية عام 2016.





لم تدم الخطوبة طويلًا حيث أعلنت الفنانة لما كتكت في برنامج "ستار تايمز" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سعيد على فضائية "ltcc"، فسخ خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي الذي شاركها بطولة فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» بعد فترة خطوبة قصيرة لم تتعدى التسعة أشهر.

وأضافت "لما" أن السبب في ذلك هو صغر سنهما مشددة على احترامها الكامل له وأنهما سيظلان صديقين، فيما علقت أمل على ذلك بأن محمد ابنها وسيظل كذلك، مؤكدة أن الجواز قسمة ونصيب.

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لم يعرف الكثيرون أن الممثل الشاب محمد الشرنوبي ابن الملحن الكبير فاروق الشرنوبي، فكان أول ظهور له كان مع والده وهو طفل، حيث قام بالغناء في بأحد البرامج.

أول مسلسل تليفزيوني كان "في أيد أمينة" أمام الفنانة يسرا وعرض في 2008 ولعب فيه دور مدمن المخدرات، وكان وقتها يقوم بدور شاب مراهق.

يعتبر مسلسل "قصة حب" عام 2010 البداية الحقيقية له حيث كان دوره رئيسيًّا في الأحداث وتوالت الأعمال بعدها، ففي كل موسم رمضاني يظهر محمد الشرنوبي في دور مختلف لحرصه على عدم تكرار الشخصيات التى يقدمها، وكان أهمها دوره فى مسلسل "أفراح القبة" والتى نالت إشادة الجمهور والنقاد.

شارك "الشرنوبي" في "تياترو مصر" في نسخته الأولى مع الفنان أشرف عبد الباقي، وغنى في أحد العروض مقطعًا من أغنية "شد الحزام" لفنان الشعب سيد درويش.

بعد مسلسل "قصة حب"، شارك الشرنوبي في مسلسل "الداعية" لهاني سلامة ولاقى المسلسل نجاحًا لائقًا، وعن دوره في المسلسل يقول "الشرنوبي": "كان صعبًا جدًّا عليَّ، لأنه بعيد عني تمامًا وطلب مني المخرج إطلاق لحيتي ولم تكن ظهرت بعد، وحاولت حلاقة ذقني يوميًّا حتى خرجت الذقن ووضعت صورتي على فيسبوك وأعجبت المخرج، وصورت الدور الذي كرهه الناس وهذا نجاح لي".

بجانب موهبته في التمثيل يمتلك "الشرنوبي" موهبة كبيرة في الغناء، ولكنه قرر التركيز هذه الفترة على التمثيل، إلا أنه يقوم دائمًا بمشاركة متابعيه بعض الفيديوهات التى قام بالغناء فيها سواء التى قدمها بأعماله الدرامية أو من خلال البرامج التليفزيونية.