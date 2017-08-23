القبض على ربة منزل وعاطل سرقا "توك توك" بالإكراه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات تأمين طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي القبض على ربة منزل وعاطل لقيامهما، باستدراج سائق إلى منطقة أم زغيو وسرقة مركبة "توك توك" الخاص به وهاتفه المحمول.

وتلقى ضباط خدمة تأمين الطريق الصحراوي بمنطقة العامرية، بلاغًا من المدعو "أ. ع. ش" 39 عامًا، سائق "توك توك" يفيد قيام شخص وفتاة باستدراجه إلى منطقة أم زغيو، وقاما بسرقة "توك توك" الخاص به وهاتفه المحمول.

وضبطت قوة الكمين من ضبط المتهمين بموقع الحادث وبحيازتهم "توك توك" وهاتف محمول وهما كلاً من "م. س. ز" 22 عامًا، عاطل، و"م. س. ع" 19 عامًا، ربة منزل.

تم التحفظ على المتهمين والمركبة والهاتف المحمول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامي.

حُرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.