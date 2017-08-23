بالصور- إزالة التعديات على 500 فدان على طريق مطار برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

شن جهاز مدينة برج العرب الجديدة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بحرم طريق مطار برج العرب الدولى غربي المدينة.

وشارك في الحملة مأمور قسم شرطة برج العرب وقوات من شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعات من المنطقة الشمالية العسكرية، لتأمين القائمين على الحملة.

ومن جانبه، قال أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن الحملة نجحت فى تنفيذ 24 قرار إزالة لمبانى سكنية خالية من السكان وأسوار على مساحة 500 فدان بطريق مطار برج العرب.

وأضاف رئيس جهاز مدينة برج العرب، فى تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لضمان عدم عودة التعديات، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.