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بالصور.. انطلاق ماراثون سباق الدراجات بمشاركة محافظ القليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق ماراثون سباق الدراجات بمشاركة محافظ القليوبية

11:02 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

غدا.. افتتاح بطولة العالم في التايكوندو للناشئين بشرم الشيخ

الألبوم التالى

غدا.. افتتاح بطولة العالم في التايكوندو للناشئين بشرم الشيخ

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلق اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، طلقة البداية للمهرجان القومي للدراجات أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة عدد من وكلاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بمشاركة ٢٥٠ شابًا يمثلون كل مراكز الشباب والأندية الرياضية.

انطلق الماراثون الرياضي، برعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود عشماوي، بالتنسيق مع مديريات الأمن والتربية والتعليم والشباب والرياضة، والإدارة العامة للمرور، وهيئة الإسعاف، ومشاركة ٢٥٠ من مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة، لمسافة ٧ كيلو مترات.

وقال الدكتور عزت محروس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنهم رصدوا جوائز مالية للفائز الأول، مبلغ ألف جنيه، والفائز الثاني ٩٠٠ جنيه، والمتسابق الثالث ٨٠٠ جنيه، والمتسابق الرابع ٧٠٠ جنيه، والخامس ٦٠٠ جنيه، والمتسابق السادس حتى العاشر ٢٠٠ جنيه.

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