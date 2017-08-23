القبض على عامل بحيازته 590 قرصا مخدرا في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقت قوة مباحث مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، القبض على عامل بحيازته 590 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها بدائرة المركز.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بضبط "أحمد. م. ح"، 45 عامًا، عامل، ويقيم الزارة دائرة المركز بحيازته 590 قرصًا مخدرًا من عقاري "التامول" و"الترامادول" المخدرين.

بسؤال المتهم اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.