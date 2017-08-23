أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على عامل بحيازته 590 قرصا مخدرا في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على عامل بحيازته 590 قرصا مخدرا في سوهاج

10:56 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

القبض على عامل بحيازته 590 قرصا مخدرا في سوهاج

المتهم

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ألقت قوة مباحث مركز المنشاة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، القبض على عامل بحيازته 590 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها بدائرة المركز.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة بضبط "أحمد. م. ح"، 45 عامًا، عامل، ويقيم الزارة دائرة المركز بحيازته 590 قرصًا مخدرًا من عقاري "التامول" و"الترامادول" المخدرين.

بسؤال المتهم اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

    أخبار

  • وفاة سجين في ليمان المنيا متأثرًا بأزمة قلبية

    أخبار

  • العثور على جثة طفلة داخل جوال بسوهاج

    أخبار

  • ضبط سائق في سوهاج بحوزته 1200 قرص مخدر

    أخبار

إعلان

e4de0db5ab.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم