أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إنبي: قرار قيد 4 أجانب ضار.. ولم نفاوض ميدو جابر

Google+ Print
إنبي: قرار قيد 4 أجانب ضار.. ولم نفاوض ميدو جابر إنبي: قرار قيد 4 أجانب ضار.. ولم نفاوض ميدو جابر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن الاهتمام بقطاع الناشئين، يصب في مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد اتحاد الكرة، ولكن بعض القرارات لا تعمل لخدمة الناشئين، مثل قيد أربع لاعبين أجانب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء: "لا يوجد مهاجم مميز في ، بسبب بحث كافة الأندية عن المهاجم الأجنبي، وهذا يضر بالمهاجمين المصريين، إلا اللاعب المميز، الذي يفرض نفس وهذا لا يحدث إلا نادرا".

شاهد أيضا

واختتم مدير الكرة بنادي إنبي أن الفريق البترولي لم يتفاوض مع ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرغم من أنه لاعب مميز للغاية، ولكن إنبي لم يتفاوض معه من الأساس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق