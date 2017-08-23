إنبي: قرار قيد 4 أجانب ضار.. ولم نفاوض ميدو جابر

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أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن الاهتمام بقطاع الناشئين، يصب في مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد اتحاد الكرة، ولكن بعض القرارات لا تعمل لخدمة الناشئين، مثل قيد أربع لاعبين أجانب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف»، الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء: "لا يوجد مهاجم مميز في مصر، بسبب بحث كافة الأندية عن المهاجم الأجنبي، وهذا يضر بالمهاجمين المصريين، إلا اللاعب المميز، الذي يفرض نفس وهذا لا يحدث إلا نادرا".

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واختتم مدير الكرة بنادي إنبي أن الفريق البترولي لم يتفاوض مع ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرغم من أنه لاعب مميز للغاية، ولكن إنبي لم يتفاوض معه من الأساس.