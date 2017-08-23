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لاعب الزمالك: غير راضٍ عن ما حدث معي.. والكل يتحمل مسئولية الإخفاق

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لاعب الزمالك: غير راضٍ عن ما حدث معي.. والكل يتحمل مسئولية الإخفاق لاعب الزمالك: غير راضٍ عن ما حدث معي.. والكل يتحمل مسئولية الإخفاق

التحرير

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أكد حسني فتحي، لاعب نادي السابق، أنه اختار العودة لفريق للمقاصة من جديد، لا سيما وأن الفريق الفيومي، سيشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار في تصريحات لبرنامج «استاد الهدف» الذي يقدمه وليد صلاح الدين، عبر إذاعة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه غير راض على ماحدث معه في الزمالك، وكان يتمنى الاستمرار في النادي الأبيض. 

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وشدد على أن نادي المقاصة بيته، ووقع عقب اتصال من اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي، لا سيما وأن مؤمن سليمان يتولى مهمة القيادة الفنية للفريق.

واختتم حسني فتحي: «رئيس الزمالك تعاقد مع أفضل اللاعبين في مصر، والنادي الأبيض يحتاج إلى الاستقرار ومنح الفرصة للمدير الفني أفضل من ذلك، كل المسئولين في النادي يتحملون مسئولية الإخفاق في الموسم الماضي».

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التحرير

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