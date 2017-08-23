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اعتقال مراهق لأدائه رقصة "ماكارينا" في الشارع بالسعودية

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مصراوي Masrawy

اعتقال مراهق لأدائه رقصة "ماكارينا" في الشارع بالسعودية

10:31 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

مراهق يرقص "ماكارينا" أمام السيارات في شارع التحل

لندن (بي بي سي)
اعتقلت السلطات مراهقاً بسبب تأديته رقصة "ماكارينا" أمام سيارات متوقفة عند إشارة المرور في شارع التحلية المزدحم في جدة.

وقال بيان صادر عن السلطات إن "المراهق متهم بالمساس بالآداب العامة في جدة".

ولم تتضح جنسية المراهق أو اذا كانت قد وجهت له تهمة رسمية من قبل النائب العام.

ويظهر المراهق في مقطع الفيديو وهو يرقص أمام السيارات عند إشارة المرور في شارع مزدحم بالسيارات في جدة ويعطل حركة المرور بتأدية رقصة "ماكارينا" الشهيرة، فيما يصوره شخص آخر.

ويعتقد أن المقطع المصور نشر في يوليو من العام الماضي.

وتسبب نشر هذا المقطع بانقسام على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد للمراهق إذ وصفه البعض بـ "البطل" والبعض الآخر ندد بتصرفاته ووصفوها بأنها "غير أخلاقية".

يذكر أن السلطات السعودية اعتقلت بداية الشهر الجاري مغنيا سعوديا بسبب تأديته رقصة "الداب" خلال مشاركته في مهرجان موسيقي في جنوب غرب البلاد.

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مصراوي Masrawy

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