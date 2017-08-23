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القبض على مدرس بالمعاش استولى على 155 ألف جنيه من مواطنين بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

القبض على مدرس بالمعاش استولى على 155 ألف جنيه من مواطنين بالمنوفية

10:50 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

القبض على مدرس بالمعاش استولى على 155 ألف جنيه من مواطنين بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت قوات الشرطة بمباحث الأموال العامة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، القبض على مدرس بالمعاش مقيم بمركز بركة السبع لقيامة بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة توظيفهم في مصالح حكومية.

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء أحمد عتمان، إخطارًا من رئيس مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لقسم مباحث الأموال العامة تفيد قيام "ا. ع. ا" بالمعاش ومقيم دائرة مركز بركة السبع بالاشتراك مع آخرين بالنصب والاحتيال على كل من 6 أشخاص من مركز زفتى، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية متفاوتة بإجمالي 155 ألف جنيه بدعوى توظيف ذويهم بالمصالح الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بتوظيف ذويهم بالمصالح الحكومية تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 14411 – 14412- 14414 جنح مركز بركة السبع لسنة 2017.

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