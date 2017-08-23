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القبض على معاون بريد سابق سهل الاستيلاء على معاشات متوفين بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

القبض على معاون بريد سابق سهل الاستيلاء على معاشات متوفين بالمنوفية

10:43 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

القبض على معاون بريد سابق سهل الاستيلاء على معاشات متوفين بالمنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

ألقت قوات الشرطة بمباحث البريد بوسط الدلتا، القبض على معاون حركة بريد بمركز أشمون، استولى على مبالغ مالية خاصة بمعاشات عدد من المواطنين عقب وفاتهم.

وتلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بورود المحضر رقم 2 أحوال مباحث البريد بوسط الدلتا، يتضمن ضبط "م. ع. ع" معاون مكتب بريد سابقًا ومعاون حركة حاليًا لقيامه بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية معاشات بعد وفاة أصحابها 3 معاشات، وكذلك مبلغ 544 جنيهًا من حساب أحد المودعيين عن طريق إيهام العميل بوجود صندوق تبرعات للمكتب في حالة عدم رغبة العميل الحصول على تلك الأرباح وتحصله عليها دون وجه حق.

أعيد قيد المحضر برقم 29792 جنح مركز أشمون لسنة 2017م وجاري العرض على النيابة.

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