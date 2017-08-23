مسؤولون بالبنتاجون: إعفاء قائد الأسطول السابع من منصبه

واشنطن (د ب أ)

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن البحرية الأمريكية ستعفي قائد الأسطول السابع نائب الأميرال، جوزيف أوكوين من منصبه بسبب تعرض الأسطول لأربع حوادث كبيرة خلال العام الجاري.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤولين أنه من المقرر أن يصدر بيان رسمي من جانب البحرية صباح اليوم بتوقيت جرينتش.

وكان الأسطول السابع قد شهد أربعة حوادث تصادم منذ يناير أسفر آخر اثنين منهم عن مقتل 17 بحارا.

ووقع حادث تصادم هو الأحدث يوم الاثنين بين المدمرة الأمريكية (يو إس إس جون إس ماكين) وناقلة نفط بالقرب من سنغافورة، وفقد على إثره عشرة بحارة.