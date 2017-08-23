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غدا.. افتتاح بطولة العالم في التايكوندو للناشئين بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

غدا.. افتتاح بطولة العالم في التايكوندو للناشئين بشرم الشيخ

10:22 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

تستعد مدينه شرم الشيخ، لاستقبال بطولة العالم الثالثة للناشئين للتايكوندو، التي تقام بالصالة المغطاة في المدينة الشبابية، خلال الفترة من 24 إلى 27 أغسطس الحالي.

ويشارك في الدورة 424 لاعبًا ولاعبة بواقع 229 لاعبًا و195 لاعبة، باﻹضافة إلى 210 إداريين ومدربين يمثلون 47 دولة و57 حكمًا دوليًا.

وشهدت مدينة شرم الشيخ، وصول فرق 22 دولة حتى الآن، يخوضون التدريبات على قدم وساق بالمدينة الشبابية تمهيدًا لانطلاق البطولة صباح غدا 24 أغسطس، ويقام حفل افتتاح البطولة في نفس اليوم عقب انتهاء اﻷدوار التمهيدية.

ويتابع الاستعدادات البطولة اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

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