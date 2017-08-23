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ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

10:18 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين سجن قسم ثان العاشر من رمضان في الشرقية، اليوم الأربعاء، عاطلًا، لمحاولته إدخال أقراص مُخدر لشقيقه المحبوس بالسجن.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "س.ف.إ" 33 عامًا، عاطل، مُقيم بعزبة "شحاتة" بمسطرد بمحافظة القليوبية، وبحوزته شريطان لعقار "الترامادول" المُخدر، حاول إدخالهم لشقيقه المسجون "عبدالفتاح" 25 عامًا، وذلك أثناء زيارته بسجن ثان العاشر.

يُشار إلى أن المسجون محبوس بالقسم على ذمة القضية رقم 656 جنايات ثان العاشر لسنة 2017 "مُخدرات"، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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