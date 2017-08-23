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الرئيس الأفغاني يخاطب شعبه بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

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مصراوي Masrawy

الرئيس الأفغاني يخاطب شعبه بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

10:23 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الرئيس الأفغاني يخاطب شعبه بعد إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

الرئيس الأفغاني أشرف غني

كابول (د ب أ)

وجه الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمة مباشرة للأمة على الهواء اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان.

وقال غني "نحن لسنا فقط على الخط الأمامي للحرب، ولكننا أيضا خط أمامي للأمن العالمي".

وأضاف أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تصب في صالح الدولتين، وأشاد بقرار الولايات المتحدة بعدم وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، التي تساعد أفغانستان في حربها ضد المتمردين.

وقال " العدو الآن يفهم أن مساعدة شركائنا الدوليين ليس لها حد زمني " كما طالب مجددا طالبان بوقف معارضتها المسلحة و "اتباع مسار السلام" عبر الأساليب السياسية.

وأضاف أنه يتعين على طالبان التخلي عن أملها بتحقيق الانتصار في أفغانستان.

وطالب غني باكستان باستغلال الفرصة لتغيير اسلوبها تجاه أفغانستان، حيث أن أفغانستان عندما تكون غير مستقرة لن تفيد أحدا، خاصة جارتها الشرقية.

ويشار إلى أن أفغانستان والولايات المتحدة لطالما اتهما باكستان بإيواء مسلحي طالبان أفغانستان، وتوفير ملاذات أمنة للإرهابيين داخل باكستان.

كما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ، الذي وصف باكستان في السابق بالشريك المحترم، إسلام آباد لإيوائها مسلحين في المناطق القبلية بالقرب من الحدود الأفغانية.

كما أشار غني إلى أنه بالإضافة للقطاع الأمني، سوف يتم الاهتمام بصورة كبيرة بالتنمية الاقتصادية في أفغانستان، خاصة في قطاع التعدين.

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مصراوي Masrawy

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