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تشيلسي يتواصل مع خليفة كونتي

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تشيلسي يتواصل مع خليفة كونتي تشيلسي يتواصل مع خليفة كونتي

التحرير

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن تقارير صحفية ألمانية، إلى استفسار نادي تشيلسي عن مدى إمكانية التعاقد مع مدرب بروسيا دورتموند السابق توماس توخيل.

وتمكن مدرب تشيلسي الحالي أنطونيو كونتي من قيادة البلوز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلا أنه لم يخفي إحباطه من الإدارة هذا الصيف بسبب ضعف ميركاتو الفريق.

وأوضحت صحيفة «بيلد» الألمانية أن مدير تشيلسي مارينا جرانوفاسكيا تواصلت من توخيل لمعرفة رأيه في إمكانية تولي المهمة الفنية للبلوز.

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ويخشى أنطونيو كونتي من لعنة الفوز بالدوري الإنجليزي، ففي موسم 2014- 2015 توج مورينيو باللقب مع البلوز وتم إقالته في الموسم التالي مباشرة، وفي موسم 2015- 2016 توج كلاوديو رانيري باللقب مع ليستر سيتي قبل أن تتم إقالته الموسم الماضي.

وأوضحت «ذا صن» أنه بات من المرجح بأن لا يتواجد كونتي على رأس القيادة الفنية لتشيلسي بحلول شهر مايو المقبل خاصة أن توخيل لا يتولى تدريب أي نادي حاليًا.

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التحرير

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