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برشلونة يستعد للتقدم بالعرض الأخير لضم كوتينيو

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برشلونة يستعد للتقدم بالعرض الأخير لضم كوتينيو برشلونة يستعد للتقدم بالعرض الأخير لضم كوتينيو

التحرير

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى عزم برشلونة التقدم بعرض أخير إلى ليفربول من أجل ضم نجم الفريق فيليب كوتينيو، مقابل 136 مليون جنيه إسترليني.

وفشل برشلونة في الحصول على خدمات النجم البرازيلي بعدما رفض ليفربول 3 عروض سابقة من العملاق الكتالوني على الرغم من رغبة كوتينيو الكبيرة في الرحيل إلى ملعب «الكامب نو».

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ولم يلعب كوتينيو البالغ من العمر (25 عامًا) أي مباراة رسمية هذا الموسم سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا بسبب معانته من إصابة في الظهر.

وسيكون العرض الأخير لبرشلونة عبارة عن 100 مليون جنيه إسترليني كمبلغ أساسي إلى جانب 36 مليون إسترليني إضافات من بينها الحصول على 9 ملايين إسترليني في حال تأهل برشلونة إلى دوري أبطال أوروبا في السنوات الأربع المقبلة وهو أمر مضمون نظريًا.

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التحرير

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