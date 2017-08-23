سقوط عصابة «بنوتة» لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

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ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 عاطلين، متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية بالقليوبية.

البداية كانت بورود معلومات لمباحث منيا القمح عن قيام كلًا من "حسن.م.ز.ع" وشهرته "بنوتة" 20 عامًا، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية" ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "ضرب وسرقة"، و"عبدالله.م.ب.ج" 19 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "ضرب"، و"السيد.س.الـ.ت" 24 عامًا، عاطلين، مُقيمين بقرية "سنهوت" بمنيا القمح، بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية.

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وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تخصصوا في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة قسم ثان بنها بالقليوبية، واتخذوا من محل إقامتهم مكانًا للاختباء وإخفاء المسروقات، قبل أن يتم ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، ومطواة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية، وسرقة دراجتين مُبلغ بسرقتهما، وأرشدوا عن أماكنها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.