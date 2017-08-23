وزير الاستثمار: توقيع 8 مذكرات تفاهم بين مصر وفيتنام خلال الجولة الآسيوية 10:03 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الدكتورة سحر نصر و رئيس الوزراء الفيتنامي

الإسماعيلية - إنجي هيبة:التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفيتنامية خلال زيارتهما للعاصمة الفيتنامية هانوي.وأعرب رئيس الوزراء الفيتنامي عن سعادته بهذه الزيارة، قائلًا: "العلاقات بين مصر وفيتنام تاريخية، وتتطلع الحكومة الفيتنامية إلى التعاون مع نظيرتها المصرية في قطاعات عديدة".وأكدت الدكتورة سحر نصر، تطلع مصر لتبادل الخبرات الفيتنامية والمصرية في قطاعات عديدة، وكذلك فتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية إلى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة في محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكي.وأشارت "نصر" إلى المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات مصر بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما يتضمنه من مزايا وإعفاءات ضريبية فى المناطق الأكثر احتياجًا خاصة في الصعيد، وتطرقت إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي الناجحة التي تنفذها الحكومة المصرية تحفيزًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأعلنت الوزيرة الاتفاق على توقيع 8 مذكرات تفاهم بين مصر وفيتنام خلال الجولة الآسيوية، موضحة أن اللجنة المشتركة المصرية الفيتنامية لم تنعقد منذ عام 2008، مؤكدة أنه حاليًا يجري تفعيل أعمال هذه اللجنة، لتحقيق النتائج المرجوة من انعقادها، ومن ثم تنفيذ أعمال الاجتماعات الفنية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين.وأشاد الفريق مهاب مميش، بالعلاقات الطيبة بين البلدين، معربًا عن سعادته بوجوده في دولة فيتنام، الشعب المناضل، والذي يؤكد يومًا بعد آخر على مدى قوته في تحدي الصعاب وتحقيق تنمية ونجاح اقتصادي غير مسبوق.وأشار الفريق مميش إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعاون المشترك مع فيتنام، وكذلك فتح المجال أمام الاستثمارات الفيتنامية، مؤكدًا وجود مناطقواعدة في مصر للاستثمار وإقامة مشروعات وصناعات متعددة بها، وكذلك اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات عملاقة حاليًا بالبلاد، ما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.وعرض الفريق مهاب مميش خلال اللقاء، الحوافز والفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وماتتمتع به من عبقرية المكان، إذ تعد بموانئها ومناطقها الاقتصادية نقطة ارتكاز عالمية في التجارة والنقل البحري بين القارتين الإفريقية والآسيوية وبين دول العالم.وأعرب الفريق مميش عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات بناء السفن والمزارع السمكية والأدوية والصناعات الغذائية، وفتح مجالات استثمارية عديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع فيتنام.

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