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رئيس البرلمان الليبى يجتمع مع سفراء دول مؤتمر أصدقاء ليبيا بطرابلس

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رئيس البرلمان الليبى يجتمع مع سفراء دول مؤتمر أصدقاء ليبيا بطرابلس رئيس البرلمان الليبى يجتمع مع سفراء دول مؤتمر أصدقاء ليبيا بطرابلس

اجتمع رئيس المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) نورى أبوسهمين بسفراء دول مؤتمر أصدقاء ليبيا المعتمدين لدى طرابلس "بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، ونائب السفيرة الأمريكية القائم بأعمال السفارة الأمريكية بطرابلس.

وقالت قناة "ليبيا الوطنية" اليوم الخميس إن الاجتماع تناول بحث السبل الكفيلة لدعم هذه الدول لليبيا وحرصها على دعم التحول الديمقراطى والمشاركة فى بناء مؤسسات الدولة والتنسيق فى عملها ما بين والمؤتمر الوطنى.

وقدم السفراء توضيحات لرئيس المؤتمر حول مبادرة دول الثمانى المتعلقة بمجالات التدريب والتأهيل لمنتسبى الجيش الليب، والشرطة والتى كانت قد قدمت لرئيس الحكومة د.على زيدان خلال اجتماع قمة دول الثمانى التى عقدت فى شهر يونيو الماضى فى أيرلندا الشمالية.

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مصر 365

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