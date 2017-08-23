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5 نصائح للحفاظ علي التكييف و توفير فاتورة الكهرباء في نفس الوقت

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مصراوي Masrawy

5 نصائح للحفاظ علي التكييف و توفير فاتورة الكهرباء في نفس الوقت

09:46 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

5 نصائح للحفاظ علي التكييف و توفير فاتورة الكهرباء في نفس الوقت

نصائح للحفاظ على التكيف

كتبت-نرمين الجلاد:

مع ارتفاع درجة الحرارة نستخدم التكييف بكثرة وأحيانا دون توقف، مما يجعله أكثر عرضه للأعطال.

 وللحفاظ على عمل التكييف بشكل جيد ذكر "أشرف إبراهيم" خبير صيانة المكيفاتباحدى الشركات الكبرى، بعض النصائح للحفاظ على أطول عمر للتكيف وتوفير فاتورة الكهرباء وهي:  

  1-يجب اختيار سعة التكييف الملائمة لمساحة الغرفة التي سوف يستخدم بها.

2-الانتباه عند تشغيل التكييف بأن تكون الغرفة مغلقة دائما فيساهم ذلك في الحفاظ علي كفاءة عمل التكييف بشكل أفضل.

3- تنظيف التكييف بصورة مستمرة لان ذلك يفيد في التخلص الفوري و المستمر من الاتربة و الرواسب الموجودة فيه.

4-تشغيل التكييف علي درجة ملائمة بحيث لا يقل عن 20 درجة مئوية.

5-يجب أن تقوم بتغيير فلتر الهواء الموجود بالمكيف المركزي مرة واحدة مع بداية تشغيل التكييف في الصيف فمن الممكن أن يؤدي الفلتر المتسخ إلى تدفق ضعيف للهواء أو حتى تجمد ملف الفريون المسؤول عن التبريد، لأن الفلتر المليء بالأتربة يزيد من 5% إلى 15% على فاتورة الكهرباء، كما سيؤدي إلى تقصير عمر التكيف.

يمكن تنظيف الفلتر في المنزل عن طريق فتح التكيف، فستجد الفلتر في واجهة جهاز التكييف، ويمكنك أن تقوم بتنظيفها باستخدام قطعة من القماش شهرياً.

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مصراوي Masrawy

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