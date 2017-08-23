الرئيس الفرنسي يبدأ جولته الأوروبية بزيارة النمسا

زالتسبورج، النمسا (د ب أ)

يستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الأوروبية اليوم الأربعاء بزيارة النمسا.

ومن المنتظر أن يلتقي ماكرون في مدينة زالتسبورج النمساوية المستشار النمساوي كريستيان كيرن، حيث يجريان مع رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا ونظيره السلوفاكي روبرت فيكو محادثات حول الإغراق الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، وهو الموضوع الذي شغل حيزا مهما في معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويعارض ماكرون وكيرن ما يعرف باسم "قواعد انتقال العمالة"، التي تتيح للشركات إرسال موظفين لفترة محدودة إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي للعمل هناك. ويحصل هؤلاء الموظفون على الأقل على الحد الأدنى للأجور في البلد الذي أُرسلوا إليه، كما يحتفظون بعقود عملهم الحالية ويدفعون تأميناتهم الاجتماعية في بلدهم.

وتطالب باريس بتشديد القواعد للحيلولة دون إساءة استخدامها.

ومن المقرر أن يحضر ماكرون برفقة زوجته بريجيت مساء اليوم حفلا موسيقيا في إطار فعاليات مهرجان زالتسبورج. ويواصل ماكرون بعد ذلك جولته بزيارة رومانيا وبلغاريا.