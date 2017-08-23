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قبل شهر على الانتخابات... 46% من الألمان لم يحسموا موقفهم

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مصراوي Masrawy

قبل شهر على الانتخابات... 46% من الألمان لم يحسموا موقفهم

09:52 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

قبل شهر على الانتخابات... 46% من الألمان لم يحسموا موقفهم

المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)

قبل شهر على الانتخابات التشريعية لم يحدد نحو نصف الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا لمن سيعطون أصواتهم في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

فقد كشف استطلاع للرأي أن 46% من الألمان لم يحسموا حتى الآن قرارهم الانتخابي، وهي نسبة مرتفعة غير مسبوقة منذ عشرين عاما قبل هذه الفترة القصيرة من الانتخابات.

كما بلغت نسبة من يعتقدون أن نتيجة الانتخابات محسومة قبل يوم الانتخاب 45%، وهي أيضا نسبة غير مسبوقة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.

وعن شعبية الأحزاب الألمانية، حصل التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل على نسبة 5ر39%، مقابل 5ر24% للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

وحصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة 10%، مقابل 8% لحزب "اليسار" و 6ر7% للخضر و7% لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

أجرى الاستطلاع معهد "ديموسكوبي ألنسباخ" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج".

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مصراوي Masrawy

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