أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

09:44 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

ارشيفية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 عاطلين، متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لمباحث منيا القمح عن "حسن.م.ز.ع" وشهرته "بنوتة" 20 عامًا، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية" ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "ضرب وسرقة"، و"عبدالله.م.ب.ج" 19 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "ضرب"، و"السيد.س.الـ.ت" 24 عامًا، عاطلين، مُقيمين بقرية "سنهوت" بمنيا القمح، جميعهم كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية.

تبين من التحريات، أن المتهمين تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان بنها في محافظة القليوبية، حيث اتخذوا من محل إقامتهم مكانًا للاختباء وإخفاء المسروقات.

ألقي القبض على المتهمين، وبحوزتهم بندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، ومطواة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وتكوينهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية، واعترفوا بسرقة دراجتين مُبلغ بسرقتهما، وأرشدوا عن أماكنها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة في الأقصر

    أخبار

  • القبض على 3 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالشرقية

    أخبار

  • حبس عصابة سرقة السيارات على الطرق الصحراوية في بني سويف

    أخبار

  • سقوط عصابة "الأبواب الحديدية" في السويس

    أخبار

إعلان

3f2a695efa.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم