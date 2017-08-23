ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 عاطلين، متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لمباحث منيا القمح عن "حسن.م.ز.ع" وشهرته "بنوتة" 20 عامًا، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية" ومطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "ضرب وسرقة"، و"عبدالله.م.ب.ج" 19 عامًا، مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين "ضرب"، و"السيد.س.الـ.ت" 24 عامًا، عاطلين، مُقيمين بقرية "سنهوت" بمنيا القمح، جميعهم كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية.

تبين من التحريات، أن المتهمين تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية بدائرة قسم ثان بنها في محافظة القليوبية، حيث اتخذوا من محل إقامتهم مكانًا للاختباء وإخفاء المسروقات.

ألقي القبض على المتهمين، وبحوزتهم بندقية خرطوش، و3 طلقات لذات العيار، ومطواة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات، وتكوينهم تشكيلاً عصابيًا لسرقة الدراجات البخارية، واعترفوا بسرقة دراجتين مُبلغ بسرقتهما، وأرشدوا عن أماكنها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​