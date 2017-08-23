أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إخماد حريق اندلع بمبنى الإدارة التعليمية في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخماد حريق اندلع بمبنى الإدارة التعليمية في سوهاج

09:19 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

إخماد حريق اندلع بمبنى الإدارة التعليمية في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:
أخمدت قوات الحماية المدنية في سوهاج، تحت إشراف العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في مبنى الإدارة التعليمية بسوهاج، الكائن بشارع الجمهورية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من العميد أحمد أبو عايد، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بالحريق.

وتبين من تحريات الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، أن الحريق اندلع بمخزن في الطابق الأرضي، ومكتب مدير الإدارة بالطابق الثالث، ولم ينتج عنه أي إصابات.

كلف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق في عمارة سكنية بالأقصر

    أخبار

  • السيطرة على حريق بمحول كهرباء بالشرقية

    أخبار

  • السيطرة على حريق في محل أحذية بالسوق القديم بشرم الشيخ

    أخبار

  • القوات المسلحة تشارك فى السيطرة على الحريق بإدفو

    أخبار

إعلان

d99684bf23.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم