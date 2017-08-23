إخماد حريق اندلع بمبنى الإدارة التعليمية في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أخمدت قوات الحماية المدنية في سوهاج، تحت إشراف العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في مبنى الإدارة التعليمية بسوهاج، الكائن بشارع الجمهورية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، إخطارًا من العميد أحمد أبو عايد، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بالحريق.

وتبين من تحريات الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، أن الحريق اندلع بمخزن في الطابق الأرضي، ومكتب مدير الإدارة بالطابق الثالث، ولم ينتج عنه أي إصابات.

كلف اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.