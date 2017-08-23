هل يرحل إنييستا عن كتيبة برشلونة؟

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بعد أن أقر بأنه يجهل مستقبله مع الفريق، ويدرس الاحتمالات الممكنة في حال الرحيل عن برشلونة، تناولت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية البدائل الممكنة أمام أندريس إنييستا، نجم البارسا.

ويصر زميله السابق، تشافي هرنانديز، على جلبه إلى جواره، في كرة القدم القطرية.

كما تعد الولايات المتحدة إحدى الوجهات الممكنة لإنييستا، بالنظر للمردود الرائع الذي يقدمه هناك زميله السابق بالفريق والمنتخب، ديفيد فيا.

هذا بينما تؤكد وسائل إعلام إيطالية، أن إنتر ميلان يعتبر إنييستا ضمن أولوياته، ويسعى لضمه قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح قائدًا للفريق في خط الوسط.

ويسعى مانشستر سيتي أيضًا لضم اللاعب، خاصةً أنه يقوده المدرب السابق للبارسا، بيب جوارديولا.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الأيام القليلة الماضية، أن اللاعب الإيفواري، جان ميشيل سيري، لاعب وسط نيس الفرنسي، سينضم لبرشلونة الإسباني، الأسبوع المقبل.

وتعتبر صحيفة "آس"، أن انضمام سيري لبرشلونة هذا الصيف، ربما يعني بشكل كبير انتهاء مسيرة القائد، أندرياس إنييستا، مع العملاق الكتالوني.

وتحدث الإسباني أندريس إنييستا، قائد نادي برشلونة، عن مستقبله مع الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وقال إنييستا في حوار مع صحيفة الباييس "لم أجدد عقدي مع الفريق حتى الآن ولا أدري ما قد يحدث في المستقبل".

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وتابع "في الماضي لم أفكر مطلقا في مستقبلي لأنه محسوم مع برشلونة، أما الآن الأمر اختلف وبدأت أدرس الاحتمالات الممكنة للمستقبل".

وأضاف "كنت أناقش طريقة المداورة التي يتبعها إنريكي الموسم الماضي، ولكني لا اعترض على قرارات المدرب بل أحاول فهم الأمور بحكم أنني القائد".

وأوضح إنييستا "لا انتظر التقدير من أحد، لقد لعبت فترة طويلة مع النادي الكتالوني وأعرف شعور الجميع نحوي".

وأردف "بدأنا الموسم بشكل سيء وكنا نرغب في الفوز بأول بطولة مع إرنستو فالفيردي، للأسف خسرنا اللقب وأمام ريال مدريد، وهو أمر يحزنني لكنه سيدفعنا للقتال لأجل الفوز بالألقاب واستعادة الاحترام الذي خسرناه في الفترة الأخيرة".

وواصل "رحيل نيمار سيكون له تأثيرا على برشلونة، ولكن لا يمكن تحديد الأمر سوى بعد انتهاء الشهر الجاري وغلق سوق الانتقالات، بعدها سنرى دور الصفقات الجديدة في إعادة بناء الفريق".

وقال إنييستا "نبحث دائما عن نوعية المدربين الذين يمتلكون فلسفة البلوجرانا، وحينما جلست مع فالفيردي أعجبني فكره ولا يمكن الحكم عليه سوى بعد فترة طويلة، لأنه مازال يحتاج لبعض العناصر لبناء الفريق".

وأكمل "ريال مدريد فريق قوي نجح في السيطرة على البطولات الموسم الماضي، وهذا يزيد من صعوبة التحدي، لكننا سنحاول سحب الألقاب من بين أيديهم خلال الموسم الجاري، لأن المنافسة بيننا لم ولن تنتهي".

واختتم إنييستا حديثه بقوله "حادث الدهس في برشلونة يؤلمنا، قلوبنا مع أسر الضحايا، ولابد أن نتكاتف سوياً في ظروف مثل هذه، ولذلك فإن وضع اسم المدينة على قمصان الفريق هو أبسط ما نقدمه لهم".