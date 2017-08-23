74 مصابًا في خروج قطار عن مساره شمال الهند

نيودلهي - أ ش أ:

أعلن مسؤولون في الهند إصابة 74 شخصًا جراء خروج قطار عن مساره في ولاية "أوتار براديش" وهو حادث القطار الثاني الذي تشهده الولاية الشمالية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن قطار "كايفيات إكسبرس" انحرف عن مساره عندما انقلبت شاحنة تحمل رمال للبناء على القضبان بالقرب من بلدة "أورايا".

بدوره، قال المسؤول الحكومي البارز في الولاية أرفيند كومار إن سائق القطار اضطر إلى التوقف فجأة ما تسبب في خروج العربات عن القضبان.

وكان 23 شخصًا لقوا مصرعهم يوم الأحد الماضي بعد أن خرج قطار عن مساره أيضًا في منطقة مختلفة من الولاية ذاتها.