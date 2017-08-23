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وزير الخارجية التركي يصل بغداد في زيارة رسمية

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية التركي يصل بغداد في زيارة رسمية

08:19 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

وزير الخارجية التركي يصل بغداد في زيارة رسمية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

بغداد - أ ش أ:
وصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء دون المزيد التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أمس أن جاويش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري ووزير الخارجية إبراهيم جعفري في العاصمة بغداد.

كما يغادر بغداد بعد لقاءاته متوجهًا إلى مدينة أربيل حيث من المقرر أن يلتقي رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

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Asha

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