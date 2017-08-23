طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

الإسكندرية 22 32

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 2

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 24 33

الغردقة 30 40

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الفيوم 24 37

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

الأقصر 28 42

أسوان 29 43

الوادى الجديد27 40

قنا 27 41

نويبع 28 37

السلوم 22 30