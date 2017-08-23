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الأمن يرفض تنظيم وقفة احتجاجية لعمال مصنع أسمنت أسوان (صور)

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الأمن يرفض تنظيم وقفة احتجاجية لعمال مصنع أسمنت أسوان (صور) الأمن يرفض تنظيم وقفة احتجاجية لعمال مصنع أسمنت أسوان (صور)

التحرير

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رفضت السلطات الأمنية بأسوان، الطلب الذى تقدم به أكثر من 200 شخصا من عمال مصنع أسمنت أسوان، لتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء، أمام ديوان عام المحافظة، للتعبير عن موقفهم الغاضب من استمرار أزمتهم العمالية بعد وفاة 3 أشخاص من زملائهم، أثناء العمل بالمصنع الشهر الماضى، عقب انسكاب مادة حارقة عليهم خلال عملية التصنيع، واعتراضا على موقف الإدارة السلبي تجاههم، وتجاهلها لمطالبهم بشأن توفير إجراءات السلامة المهنية.

وقال وائل رفعت عضو هيئة الدفاع عن عمال مصنع أسمنت أسوان، إن السلطات الأمنية بررت الرفض، بسبب الظرف الأمنى الذى تمر به البلاد، لافتًا إلى أن عمال المصنع كانوا قد أرسلوا طلبا رسميا إلى مدير أمن أسوان اللواء فتح الله حسنى، بشأن تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم الأربعاء لمدة ساعة واحدة.

وأكد رفعت، أن الهدف من تنظيم الوقفة الاحتجاجية، التعبير عن رفض سياسة لى الذراع التى تعاملت بها إدارة المصنع مع العمال ،والتى رفضت عودتهم للعمل إلا فى حالة التنازل عن البلاغات التى تقدموا ضدها وتنازلهم أيضا عن حقوقهم المالية المتأخرة، وهو ما يرفضه العمال، -على حد قوله-.

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وكانت إدارة مصنع أسمنت أسوان، قد أرسلت عدد من الإنذارت المكتوبة بفصل عدد من العمال بالمصنع، فى أعقاب أعتصامهم خلال منتصف شهر يوليو الماضى بالقرب من موقع المصنع بطريق "- أسوان"، احتجاجا على وفاة 3 عمال من بينهم بسبب ظروف وطبيعة العمل. قبل أن تقوم قوات الأمن بفض اعتصامهم بالقوة، والقبض على 8 أشخاص من بينهم، ويتم إخلاء سبيلهم فيما بعد.

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التحرير

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