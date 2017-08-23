فصل خفير نظامي تورط في تهريب 5 محتجزين من مركز الوقف بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار فصل "حمادة. خ" خفير نظامي بمركز شرطة الوقف شمالي محافظة قنا من الخدمة لتورطه في هروب 5 متهمين على ذمة قضايا خطف ومخدرات من حجز شرطة الوقف، ومساعدتهم على الهرب بعد تكسير نافذة السجن، وفق ما صرح به اللواء علاء العياط مدير أمن قنا.

وكانت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأمن العام في قنا كشفت أن الخفير وضع أقراص مخدرة داخل مشروب شاي قدمه لعدد من المتهمين داخل الحجز حتى تأكد من نومهم العميق، وساعد المتهمين الخمسة على الهرب إلى الشارع الرئيسي المجاور للمركز.

وكانت الأجهزة الأمنية نشرت عدد من الأكمنة وتمكنت من ضبط 3 متهمين، وجاري البحث عن الاثنين الباقين.