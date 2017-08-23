فصل خفير نظامي تورط في تهريب 5 محتجزين من مركز الوقف بقنا
فصل خفير نظامي تورط في تهريب 5 محتجزين من مركز الوقف بقنا
06:43 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا - عبد الرحمن القرشي:
قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار فصل "حمادة. خ" خفير نظامي بمركز شرطة الوقف شمالي محافظة قنا من الخدمة لتورطه في هروب 5 متهمين على ذمة قضايا خطف ومخدرات من حجز شرطة الوقف، ومساعدتهم على الهرب بعد تكسير نافذة السجن، وفق ما صرح به اللواء علاء العياط مدير أمن قنا.
وكانت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأمن العام في قنا كشفت أن الخفير وضع أقراص مخدرة داخل مشروب شاي قدمه لعدد من المتهمين داخل الحجز حتى تأكد من نومهم العميق، وساعد المتهمين الخمسة على الهرب إلى الشارع الرئيسي المجاور للمركز.
وكانت الأجهزة الأمنية نشرت عدد من الأكمنة وتمكنت من ضبط 3 متهمين، وجاري البحث عن الاثنين الباقين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مساعد وزير الداخلية للأمن العام يبحث الصراعات الثأرية بقنا
-
عقابًا لتقاعس والده.. القصة الكاملة لرضيع قتل برصاص أعمامه في اشتباكات
-
صحة قنا: غلق 240 منشأة طبية مخالفة منذ أول يناير 2016
-
حملة أمنية بالمنيا تضبط 45 سلاحًا غير مرخص
إعلان
إعلان