اليوم.. التشغيل التجريبي لكوبري البهنسا بالمنيا (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمحافظة المنيا عن بدء التشغيل التجريبي لكوبري البهنسا، غدًا الأربعاء، تمهيدًا لافتتاحه أمام الجمهور، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره، التي بلغت تكلفتها قرابة 3 ملايين و200 ألف جنيه.

ويربط كوبري البهنسا الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا بالصحراوي الغربى على البحر اليوسفي، بطول 100 متر، وعرض يصل إلى 14 مترًا.

من جانبه، قال إسماعيل الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أن مرحلة التشغيل التجريبي للكوبري يعقبها استكمال للطبقة الأخيرة من الرصف والتخطيط، ومن ثم إعلان الانتهاء الكامل من عمليات التطوير كافة.

ومن المقرر أن يفتتح المحافظ عصام البديوي أعمال تطوير الكوبري كاملة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

تولت تنفيذ المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري (قطاع الكباري)، تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار.