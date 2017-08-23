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باحث: لا أستبعد البعد الطائفي بحادث طعن سيدة الإسكندرية المسيحية

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باحث: لا أستبعد البعد الطائفي بحادث طعن سيدة الإسكندرية المسيحية باحث: لا أستبعد البعد الطائفي بحادث طعن سيدة الإسكندرية المسيحية

التحرير

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قال إسحاق إبراهيم، مسئول قسم المعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه حتى الآن لم يخرج تعليق رسمي حول حادث اعتداء شخص مجهول الهوية على سيدة بالطعن أمام كنيسة العذراء فى محافظة الإسكندرية.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت » المُذاع على «التليفزيون العربي»، أن السيدة خرجت من كنيسة العذراء وكانت في طريقها إلى منزلها، وفوجئت بتلقي 8 طعنات من شخص مجهول، موضحًا أن تلك الطعنات لم تؤدي إلى مقتل السيدة، ولكنه من الوارد أن يكون للحادث بعد طائفي، خاصة أنها تلقت الطعنات بعد خروجها من الكنيسة مباشرة.

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وأكد مسئول قسم المعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الرواية الرسمية التي خرجت من الكنيسة تمثلت في أن الطعنات لم تؤد إلى الوفاة، وأن السيدة حالتها مستقرة ولم يستدل على الجاني.

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التحرير

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