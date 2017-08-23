بمشاركة حجازي.. وست بروميتش إلى الدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية

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فاز نادي وست بروميتش على نظيره أكرينجتون بثلاثة أهداف لهدف وحيد في إطار مباريات الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لبروميتش خلال المباراة، إذ خاض المباراة كاملة، وهو اللقاء الرسمي الثالث له على التوالي مع فريقه، منذ الانتقال إيه من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وجاءت أهداف وست بروميتش عن طريق الثلاثي روندون، فيليبس ورودريجيز في الدقائق 11، 31 و64 على التولي، بينما سجل داليسون هدف أكرينجتون في الدقيقة 88.

وتأهل بروميتش إلى دور الـ32 من البطولة الإنجليزية، في إنتظار إجراء قرعة الدور الجديد من أجل تحديد الأندية التي ستلتقي مع بعضها البعض.