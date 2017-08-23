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بعد فضيحة «التحرش».. الغيطي يبث تسريب جديد لياسين لاشين (فيديو)

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بعد فضيحة «التحرش».. الغيطي يبث تسريب جديد لياسين لاشين (فيديو) بعد فضيحة «التحرش».. الغيطي يبث تسريب جديد لياسين لاشين (فيديو)

التحرير

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نشر الإعلامي محمد الغيطي تسريبًا جديدًا للدكتور ياسين لاشين، أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الذي سبق وأن نسب إليه تسجيلًا صوتيًا أظهر قيامه بمساومة فتاة ومحاولات إجبارها على خلع ملابسها وممارسة الجنس.

ويقوم لاشين، خلال التسريب الجديد الذي بثه الغيطي، خلال برنامج «صح النوم» على قناة «Ltc»، بسب وقذف فتاة تدعى «ابتسام».

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرر إحالة الدكتور ياسين لاشين، إلى التحقيق للمرة الثالثة، لسبه وقذفه عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة جيهان يسري، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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التحرير

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