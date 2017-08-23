ضابط أمن بـ "مصر للطيران" يعيد لحاج جزائري أموال فقدها (صورة)

كتب - طه عبيد:

عثر ضابط أمن بشركة مصر للطيران على مبلغ مالي فُقد من أحد الحجاج القادمين من الجزائر عبر القاهرة على رحلة الشركة، إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وأعيد المبلغ المفقود إلى صاحبه.

وصرحت مصادر بمطار القاهرة أن سمير عاطف ضابط أمن مبنى الرحلات الموسمية لموسم الحج وجد أموال الراكب ولحق به إلى بوابة الصعود لرحلة جدة وسلمه مفقوداته.

وفي سياق ذلك، أشاد الراكب بأمن المطار، وأصر على كتابة الآية القرأنية: "ادخلوها بسلام آمنين مصر"، على إيصال استلامه أمواله، في إشارة إلى مصر، واستتبع بجملة: "أم الدنيا بحق".

