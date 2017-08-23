بالفيديو.. إسرائيلية تعلن إسلامها داخل المسجد الأقصى
بالفيديو.. إسرائيلية تعلن إسلامها داخل المسجد الأقصى
03:55 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017
المسجد الأقصى
القاهرة - مصراوي:
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه لإسرائيلية يهودية أعلنت إسلامها داخل المسجد الأقصى في الأراضي المحتلة.
وأظهر المقطع الذي تجاوزت مدته 3 دقائق فتاة ترتدي الحجاب، تتلقن الشهادتين، أمام شيخ داخل المسجد، بينما يترجم لها مرافقين، ينقلون إليها بلغتها رسالة الشيخ الذي أسلمت على يديه.
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، ذكر وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن رجلاً وامرأة من اليهود الإسرائيلين اعتنقا الإسلام و"انضما إلى تنظيم داعش في سورية".
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الثلاثاء، أنه تم تسجيل اسمي الاثنين في قائمة تضم 20 مواطنًا إسرائيليًا، أحدهم متوفي، "انضموا إلى صفوف تنظيم داعش".
وتم إعداد القائمة لعرضها على وزير الداخلية ارييه دريى بعد أن دخل قانون حيز التنفيذ هذا الأسبوع يسمح له بتجريد الإسرائيليين الأعضاء في منظمات إرهابية أجنبية من جنسيتهم.
وتتألف هذه القائمة في الغالب من عرب إسرائيليين.
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