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بالفيديو.. ريهام سعيد تعلن عن مفاجأة تجبرها على وقف برنامجها قريبًا

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مصراوي Masrawy

.. ريهام سعيد تعلن عن مفاجأة تجبرها على وقف برنامجها قريبًا

03:19 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

بالفيديو.. ريهام سعيد تعلن عن مفاجأة تجبرها على وقف برنامجها قريبًا

ريهام سعيد

القاهرة - مصراوي:
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عن توقف جديد لبرنامجها "صبايا الخير" قريبًا بسبب حملها، الذي أخفته طيلة ثماني أشهر، خشية على قلق جمهورها من قرار التوقف، على حد قولها.

وقالت سعيد، خلال حلقة برنامجها أمس الثلاثاء: "ما كنتش عايزة أتكلم في الموضوع ده لأنه شخصي جدًا لكن مش عايزة يبقى فيه نوع من القولان. أنا خوفًا على قلق المرضى وإن الناس تفهم إني مش هبقى موجودة"، مشيرةً إلى مرضى حملات الضمور في المخ، وعمليات القلب المفتوح.

وأضافت سعيد: "حرصًا على إن الناس ما تقلقش أنا ما رضتش إني في انتظار طفلي الخامس ونفيت الخبر عشان ما أعملش توتر".

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مصراوي Masrawy

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