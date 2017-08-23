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إلقاء القبض على طفل رقص "ماكرينا" في السعودية (فيديو)

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مصراوي Masrawy

إلقاء القبض على طفل رقص "ماكرينا" في ()

02:46 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

مراهق يرقص أمام السيارات في شارع التحلية في جدة با

القاهرة - مصراوي:
أوقفت السلطات السعودية طفلا في العقد الثاني من العمر بعد رقصه على موسيقى أغنية "ماكارينا"، التي اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي، أمام سيارات متوقفة بإشارة ضوئية مرورية في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة جدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، وفق "الجزيرة أون لاين" السعودية: "إنه إشارة للمقطع الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالرقص أمام سيارات متوقفة بإشارة ضوئية مرورية مما يعد تعطيلاً للحركة المرورية وإخلالاً بالآداب العامة، شرعت الجهات الأمنية بتحليل مقطع الفيديو تمكنت من ضبط المتهم، حيث اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١٤ عامًا، تم إيقافه لسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص".

وقالت "بي بي سي" إنه لم تتضح جنسية المراهق أو إذا كانت قد وجهت له تهمة رسمية من قبل النائب العام. وإنه يعتقد أن المقطع المصور نشر في يوليو من العام الماضي.

وأضافت أن نشر هذا المقطع تسبب بانقسامًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد للمراهق إذ وصفه البعض بـ "البطل" والبعض الآخر ندد بتصرفاته ووصفوها بأنها "غير أخلاقية".

ونقل موقع "يورو نيوز" الفيديو كان نشر في العام 2016 لكنه ظهر مرة اخرى الاسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي ما استدعى الشرطة لفتح تحقيق بحسب الموقع الأخباري “ميدل إيست آي”. 

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