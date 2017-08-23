بطرق بسيطة ومضمونة.. «كيف تشقطين ذكرًا»؟

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"كيف تشقطين ذكرا".. جروب ذاع صيته على موقع "فيسبوك" خلال الأيام الماضية، ونال انتقادات كثيرة من قبل الشباب وأيضًا الفتيات، بسبب استخدم لفظ "شقط" الذي اعتبره البعض غير لائق، لكن فى الحقيقة هناك كثير من الفتيات يبحثن بالفعل عن "ذكرا" يقع فى غرامهن وتصل العلاقة معه إلى الزواج، وأخريات تتمني شخص بعينه لكنها لا تعرف كيف تصل إليه، وإن كنتي منهن اتبعي النصائح التالية التى ترصدها "التحرير لايف" وفقا لموقع مجلة تايم الأمريكية:

1- جمع معلومات عنه

لا تندهشي من نصيحة صديقتك في جمع معلومات عنه، فاستنادا على تلك المعلومات ومعرفة التجارب العاطفية التي مر بها، تكون فى يدك خريطة الوصول إليه بكل سهولة، حتى لا تضيعي وقت ومجهود بلا جدوى.

2- لا تحرقي أوراقك

تمتلكي صفات جيدة كثيرة، لكن لا فائدة منها عندما يعرفها الشخص واحدة تلو الأخرى، فهذا يساعده في التنبؤ بكل تصرفاتك وأفعالك، الأمر الذي يجعلك شخصية مملة بالنسبة له، ليس هناك جديد في حياتها.

3- إعطاء بعض الاهتمام ثم تجاهل

اعطي الاهتمام إلى الهدف الخاص بك لبضعة أيام، وتخفي عنه أيام حتى تعرفي إذا كان سيبادر بالسؤال عليكي إم لا.

4- استخدام لغة الجسد

نعلم أنك ليس لديك معلومات كافية عن لغة الجسد، وحتى نسهل لكى الأمر انتبهى لنبرة صوتك معه فاجعليها هادئة، واظهرى له انوثتك شعرك، عينك، رشاقتك.

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5- كوني غامضة

لا تتحدثي كثيرا عن كل الأمور التي تدور في حياتك، فاجعلي جزءا فيها غامضا لا يعرفه أحد، حتى يحاول الوصول إليه، وحتى لا يعرف أحد نواياكي وبما تفكري.

6- كوني مبتسمة

ابتسمي كثيرا فالرجال ينجذبون إلى الفتاة المبتسمة، وعندما ينظر إليكي حتى إن كانت مصادفة، فابتسمي له ليشعر أنك مهتمة به.

7- اتصال العين

اتصال العين أمر مدهش للغاية، من خلاله تستطيعي أن تقولي له كل شيء دون التفوه بكلمة واحدة، كما يساعدك في معرفة إن كان هذا الشخص يبادلك نفس الشعور أم لا.

8- الاستماع له

الرجل في العموم ينجذب إلى الفتاة التي تسمع له أكثر من حديثها عن نفسها، كما أن استماعك له يظهر اهتمامك به، لكن عليكي أن تقترحي له حلول وتتبادلي معه أطراف الحديث حتى لا يشعر بملل.