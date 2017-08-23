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معاش شهري مدى الحياة لـ 50 شخصًا بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

معاش شهري مدى الحياة لـ 50 شخصًا بالوادي الجديد

02:06 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

معاش شهري مدى الحياة لـ 50 شخصًا بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
قال محمد منير العديسي، مدير إدارة الطوارئ والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن بيت الزكاة والصدقات المصري أعد حصر كامل لتخصيص معاش شهري مدى الحياة لعدد 50 شخصًا من أبناء المحافظة.

وأشار العديسي، في بيان له، إلى أن هذا المعاش سيتم صرفه بدءًا من أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

كما أوضح العديسي أن قيمة المعاش ستكون بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، يتم صرفها شهريًا للحالات التي يقع عليها الاختيار.

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