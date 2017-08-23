للرجل.. احذر هذه المادة توجد في الصابون وتسبب العقم

كتب - هشام عواض:

تحتوي مستحضرات التجميل والتنظيف على مواد كيميائية تكون في بعض الأحيان لها أثار جانبية على الصحة، وهو ما أثببته دراسة بولندية حول وجود مادة في بعض منتجات الصابون لها أضرار خطيرة على الرجال ومع الوقت تسبب العقم.

ذكر موقع "The new paper"، أن دراسة توصلت إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الصابون وكريم واقي الشمس، والبلاستيك تُؤثر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

وأعد الدراسة معهد نوفر الهولندي، والتي أجريت على 315 مريضًا يعانون من مشاكل العقم، وقاموا بتحليل البول واللعاب والدم والمني.

واتضح الرجال الذين تعرضوا لمادة البارابين لديهم مستويات هرمون تستوستيرون أقل وتسبب تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، مما يؤدي لإصابة الرجال بالعقم.

وبالمقارنة مع الرجال الذين لديهم تركيزات منخفضة من البارابين في البول، فلديهم تركيزات عالية لديها نسبة أكبر من الحيوانات المنوية.

وقالت الدكتورة جوانا جوريويتز، الباحثة القائمة بالدراسة، إن تجنب البارابين صعب جدًا ولكن يمكن تقليل التعرض إليه عن طريق استخدام منتجات العناية الشخصية الخالية منه".