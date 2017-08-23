أخبار عاجلة

بالصور- بقيادة مدير أمن المنيا.. ضبط 4 آلاف قضية في 24 ساعة -
إحباط تهريب 300 قرص مخدر لمساجين في القليوبية -
وزير الرياضة: الحكومة لا ترغب في السيطرة على الأندية -
ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس -
على طريقة المصارعة الحرة.. أب يُنهي حياة نجله بالصف -
إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالصف دون وقوع إصابات -
8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

للرجل.. احذر هذه المادة توجد في الصابون وتسبب العقم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

للرجل.. احذر هذه المادة توجد في الصابون وتسبب العقم

01:43 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

للرجل.. احذر هذه المادة توجد في الصابون وتسبب العقم

للرجل.. مادة توجد في الصابون وواقي الشمس تسبب بال

كتب - هشام عواض:

تحتوي مستحضرات التجميل والتنظيف على مواد كيميائية تكون في بعض الأحيان لها أثار جانبية على الصحة، وهو ما أثببته دراسة بولندية حول وجود مادة في بعض منتجات الصابون لها أضرار خطيرة على الرجال ومع الوقت تسبب العقم.

ذكر موقع "The new paper"، أن دراسة توصلت إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الصابون وكريم واقي الشمس، والبلاستيك تُؤثر سلبًا على صحة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

وأعد الدراسة معهد نوفر الهولندي، والتي أجريت على 315 مريضًا يعانون من مشاكل العقم، وقاموا بتحليل البول واللعاب والدم والمني.

واتضح الرجال الذين تعرضوا لمادة البارابين لديهم مستويات هرمون تستوستيرون أقل وتسبب تلف الحمض النووي في الحيوانات المنوية، مما يؤدي لإصابة الرجال بالعقم.

وبالمقارنة مع الرجال الذين لديهم تركيزات منخفضة من البارابين في البول، فلديهم تركيزات عالية لديها نسبة أكبر من الحيوانات المنوية.

وقالت الدكتورة جوانا جوريويتز، الباحثة القائمة بالدراسة، إن تجنب البارابين صعب جدًا ولكن يمكن تقليل التعرض إليه عن طريق استخدام منتجات العناية الشخصية الخالية منه".

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • للرجل.. غرف النوم الصاخبة قد تصيبك بالعقم

    هو وهي

  • "روبوت" لمساعدة الرجال الذين يعانون العقم على الإنجاب

    هو وهي

  • للرجل.. وسيلة منع حمل جديدة وآمنة

    هو وهي

  • للرجل.. استعمال هذا الشيء يجعلك أكثر جاذبية في أعين النساء!

    هو وهي

إعلان

3b7df0ab49.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

انتحاري من طالبان يقتل خمسة مدنيين في جنوب أفغانستان

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

الدكتور صالح عبدالمعطي نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

2400 حاج غادروا ميناء نويبع إلى الأراضي المقدسة اليوم

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى

الدفع بسيارات إسعاف على كورنيش الأقصر في عيد الأضحى