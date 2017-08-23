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الصحة: وفاة خامس حاج مصري بالأراضي السعودية

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة خامس حاج مصري بالأراضي

01:02 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

الصحة: وفاة خامس حاج مصري بالأراضي السعودية

وزارة الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة خامس حاج مصري بالأراضي السعودية، صباح اليوم الأربعاء، يبلغ من العمر ٧٢ عامًا، من منطقة العياط بمحافظة الجيزة، يتبع حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي يُدعى سعد الدين محمد جودة جندي زغلول، وذلك إثر توقف بعضلة القلب والتنفس داخل غرفته بفندق الإقامة، وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وأشار الأنصاري إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

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