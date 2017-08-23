الإمارات تخصص ٨ ملايين درهم لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر في مصر

القاهرة - (أ ش أ)

أعلن المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تخصيص مبلغ ٨ ملايين درهم إماراتي لدعم وتطوير المشروعات التنموية فى قطاع نخيل التمر فى مصر سيتم تنفيذها في عدد من المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال الإعلان عن تنظيم المهرجان الثالث للتمور في مدينة سيوة بمحافظة مطروح خلال الفترة من 8-10 نوفمبر 2017، وباشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك بعد النجاح الذي حققه المهرجان الأول والثاني للتمور المصرية بسيوة والذي استضافته وزارة التجارة والصناعة المصرية الاثنين 21 أغسطس 2017 بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومعالي عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الامارات العربية المتحدة في القاهرة. و الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار.

وتوجه السفير جمعة مبارك بالشكر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة على توجيهاته ودعمه لتأهيل وتحديث "مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي "، المقام بمحافظة الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية في محافظة الجيزة، بالإضافة الى استقدام خبراء لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة المضافة لقطاع التمور بمصر بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بمصر وبالتنسيق مع سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في القاهرة، مؤكدا أن السفارة لن تألوا جهدا في تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك الاهداف السامية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى أن هذا الدعم الاماراتي سوف يشتمل على استقدام عدد من الخبراء الدوليين لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة المضافة لقطاع التمور بمصر لصالح مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

وتابع أن هذا بالإضافة إلى تطوير مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية في محافظة الجيزة، مؤكدا أهمية الدعم المقدم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة للنهوض بقطاع نخيل التمر (زراعة وصناعة وتجارة ) وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الدولية، مما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الامارات ومصر والمصداقية العالية التي حققتها الجائزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بمتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس أمناء الجائزة.