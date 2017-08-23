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القوات الجوية العراقية تلقي منشورات على تلعفر

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية العراقية تلقي منشورات على تلعفر

12:56 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

القوات الجوية العراقية تلقي منشورات على تلعفر

القوات الجوية العراقية - ارشيفية

الموصل - (د ب أ): ذكر بيان عسكري مساء اليوم الثلاثاء أن طيران القوة الجوية ألقى مليون منشور على مركز مدينة تلعفر التي تشهد معارك لليوم الثالث على التوالي لتحريرها من تنظيم الدولة الاسلامية داعش.وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي وزع مساء اليوم الثلاثاء أن "طائرات القوة الجوية ألقت مليون منشور على مركز مدينة تلعفر".وطالبت المنشورات أهالي المدنية بوضع حرف (ع) "على البيوت والأماكن التي يتواجد فيها عناصر داعش والابتعاد عن مقرات العدو وأماكن تواجده"، كما تضمنت المنشورات أيضا تعليمات سيتم الاعلان عنها عبر مكبرات الصوت وذلك بشأن الممرات الأمنة التي يتم فتحها كي يخرج منها السكان "وتنقذوا انفسكم من العدو وبدورها ستقوم القوات المسلحة بنقلكم إلى أماكن آمنة".وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن معارك تحرير تلعفر تسير "بشكل ممتاز".وقال للصحفيين في بغداد وجود "انهيار واضح للعدو في تلعفر".وأضاف "تشترك في علمية تحرير تلعفر قوات الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي وهدفنا هو تحرير مدينة تلعفر وحماية المدنيين ولدينا اهتمام بالنازحين واتخذنا جميع الاحتياطات إن دعت الحاجة".وذكر "وجهنا قواتنا البطلة باحترام حقوق الانسان واحترام المواطنين وتوفير ممرات آمنة لهم".

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