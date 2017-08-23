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صور وخبر: العراق.. مقاتل على أبواب "تلعفر"

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مصراوي Masrawy

صور وخبر: العراق.. مقاتل على أبواب "تلعفر"

12:56 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

مقاتل من الحشد الشعبي (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إن القطعات العسكرية تتقدم باتجاه مركز تلعفر وسط انهيار تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أن هناك بعض المدنيين لا زالوا داخل المدينة.وكان العبادي أعلن، السبت الماضي، انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من تنظيم "داعش".والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لأحد مقاتلي الحشد الشعبي يلوح بعلامة النصر أثناء تقدم قوات الحشد الشعبي المدعومة من العراقية في معركة تحرير المدينة.

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