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جنرال أمريكي: إرسال قوات جديدة لأفغانستان خلال أيام

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مصراوي Masrawy

جنرال أمريكي: إرسال قوات جديدة لأفغانستان خلال أيام

12:54 ص الأربعاء 23 أغسطس 2017

جنرال أمريكي: إرسال قوات جديدة لأفغانستان خلال أيام

الجيش الامريكي

واشنطن - (د ب أ):
قال القائد الأعلى للقوات الامريكية في الشرق الاوسط ان أول نشر جديد للقوات الأمريكية سيصل إلى أفغانستان "بسرعة كبيرة".

وأضاف الجنرال جوزيف فوتيل، الذى زار أفغانستان نهاية الأسبوع الماضي، أن القوات يمكن أن تصل خلال أيام أو ربما خلال بضعة أسابيع.

وقال فوتيل، للصحفيين الذين كانوا يسافرون معه الى " إن الأمر الاكثر أهمية بالنسبة لنا الأن هو الحصول على بعض القدرات لكي يكون لها تأثير على موسم القتال الحالي".

وأكدت متحدثة باسم القيادة المركزية الامريكية في قاعدة ماكديل الجوية،في تامبا بولاية فلوريدا، التصريحات لوكالة الأنباء الألمانية.

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